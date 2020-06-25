شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يعلن دليل الإجراءات الوقائية و الإرشادات الصحية لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى دليل الإجراءات الوقائية و الإرشادات الصحية للإتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام و كل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى ، الإلتزام بتطهير و تعقيم الملاعب بصفة دورية و إرتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة و إجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

و يرصد الخليج 365 دليل الإجراءات الوقائية لإتحاد السلاح كالتالى :



دليل الاجراءات



2DC4109A-5BFB-4D7E-B3C3-FB8E8E22C87D



6B7FDA4B-7FAC-435D-B999-23D1D7978144



38B37F5C-E32E-4D7B-9581-88F6C00D0AB4



D9BF4AFB-FF84-4F86-A5AE-273857926892



FD9FF16C-A8AE-4702-9BBC-7C36A6AF692F

Advertisements



78553450-06A8-4902-A8BE-38B07BE9B124



996533A8-AB0B-4B67-B91E-FD3871CD6234



17A6548A-A255-4324-AA26-33FABFE39417

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .

من جهته قال رئيس إتحاد السلاح إن المجلس اتخذ قرارا ببدء النشاط للموسم الجديد فى بداية أغسطس المقبل، وفقا للخطة المرسلة من وزارة الشباب و لرياضة، مشيرا إلى إنطلاق الموسم بمسابقات 11، 13، 15 سنة .