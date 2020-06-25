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شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يعلن دليل الإجراءات الوقائية و الإرشادات الصحية لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى دليل الإجراءات الوقائية و الإرشادات الصحية للإتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام و كل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى ، الإلتزام بتطهير و تعقيم الملاعب بصفة دورية و إرتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة و إجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .
و يرصد الخليج 365 دليل الإجراءات الوقائية لإتحاد السلاح كالتالى :
دليل الاجراءات
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ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .
قرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .
من جهته قال رئيس إتحاد السلاح إن المجلس اتخذ قرارا ببدء النشاط للموسم الجديد فى بداية أغسطس المقبل، وفقا للخطة المرسلة من وزارة الشباب و لرياضة، مشيرا إلى إنطلاق الموسم بمسابقات 11، 13، 15 سنة .
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