ملف الأربعاء.. تعليق تريكة على أداء صلاح أمام كريستال بالاس.. وإصابات كورونا بين اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز الأحداث الذي شهدها يوم الأربعاء 24 يونيو:
رامي صبري: "بصفتي قائد إنبي ونيابة عن زملائي نرحب بعودة الدوري"
أبوتريكة: صلاح لاعب عالمي.. وأصبح خارج التقييم
دومينيك: الفارق بين تجربتي الأهلي والزمالك الاحتراف
"سألعب مع ابنتي".. صلاح يرد على هل سيشاهد مباراة سيتي وتشيلسي الحاسمة؟
وزير الرياضة: على كل الاتحادات الالتزام باستكمال الموسم
الزمالك: قرارنا عدم استكمال وليس انسحاب.. والأندية خالفت البروتوكول الطبي
بيراميدز يوضح حقيقة تفاوض الزمالك مع عمر جابر.. وهل يستهدفون هدف الأهلي؟
المقاولون: حسمنا الموقف النهائي لطاهر.. ولم نطلب لاعبين من الأهلي
طارق العشري لمصراوي: اتحاد الكرة لم يعارض تأجيل عودة الدوري
بعد جلسة كارتيرون.. الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري
اتحاد الكرة: المدربون طلبوا استئناف الدوري منتصف أغسطس.. والجدول خلال أيام
اتحاد الكرة: كارتيرون حذر من تأثير استئناف الدوري على المنتخبات
بالفيديو.. 3 فرص وهدف وأسيست.. أبرز ما قدمه صلاح أمام كريستال بالاس
وزير الشباب: "لن نتكبد تكلفة إجراء المسحات للاعبين"
اتحاد الكرة يعلق على قرار الزمالك بعدم استئناف بطولة الدوري
"هاتريك تاريخي".. مارسيال يقود مانشستر يونايتد للفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي
ماذا يعني هدف المحمدي بالنسبة لأمل أستون فيلا في البقاء؟
الريال يعود لصدارة الليجا بثنائية في مرمى مايوركا
مصدر لمصراوي: لاعبو طنطا يرفضون العودة للتدريبات
"مجاملة لنادي معين".. سعفان الصغير ينتقد قرار استكمال الدوري
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