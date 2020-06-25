مرتضى منصور: كل ما يحدث من أجل الأهلي فقط.. وقرارنا بالإجماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي يدار بطريقة ديمقراطية، مشيراً الى أن كل ما يحدث في الوقت الحالي من أجل ارضاء النادي الأهلي.

وتعرض قناة الزمالك تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الذي تم اتخاذ فيه قرار برفض استكمال الدوري الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور خلال الجلسة التي تم اذاعتها عبر قناة "الزمالك" "نحن مجلس ديمقراطي ويتم بث اجتماع المجلس على الهواء مباشرة".

وأضاف "لسنا ضد الدولة وتوجهات الدولة، لكن يجب أن يتم اخذ أراء من هم معنيين بقرار استكمال الدوري، وقرار مجلس الوزراء لا يوجد به أي امر يخص استكمال الدوري الحالي".

Advertisements

وتابع "لماذا لم يتم اخذ أراء الأندية، الأغلبية ترفض استكمال الدوري".

وأكمل "كل ما يحدث بسبب الأهلي، عندما تم الحديث عن منح الأهلي اللقب كانت الأمور هادئة، لكن اشتعلت عندما قمت بتفسير كلامي بشكل صحيح وأنني مع تنفيذ اللائحة وعدم تحديد بطل للمسابقة الحالية، فاشتعلت الأمور".

وشدد "لا يعقل أن أندية مصر كلها يتم تجاهلها من أجل النادي الأهلي وارضاء محمود الخطيب".

وهاجم مرتضى منصور طريقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية في إدارة الملف وأيضا محمد فضل عضو اللجنة وأكد أنه تواجد في منزله يوما ما وطلب الانتقال لصفوف نادي الزمالك.