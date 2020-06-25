كارتيرون: استكمال الدوري يقتل الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه ضد استكمال مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، مشيراً الى أن القرار يقتل الكرة المصرية.
وكان مجلس إدارة نادي قد قرر عدم استكمال الموسم الحالي بعد اجتماع المجلس مع المدير الفني.
وقال كارتيرون اثناء حواره مع مرتضى منصور في الاجتماع الذي تم بثه عبر قناة نادي الزمالك "قلت في اجتماع اتحاد الكرة أن هناك صعوبة في استكمال الموسم ومعظم مدربي الأندية كانت مع هذا الرأي".
وأضاف "كان هناك ضيق من جانب المدربين بسبب شعورهم بأن اتحاد الكرة اتخذ قراره باستكمال الدوري".
واختتم حديثه "أنا ضد استكمال الموسم الحالي، هذا الأمر سيقتل الكرة المصرية، هناك 100 سبب لعدم الاستكمال الدوري الحالي، فقط تحديد البطل فيما يخص الأهلي والهبوط لكن دون ذلك لا يوجد جدوى من استكمال الموسم".
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