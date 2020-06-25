أمير مرتضى يكشف موقف لاعبي الزمالك من استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن بحكم تواصله مع اللاعبين، وجد أن 95% من اللاعبين خائفون من النزول للتدريبات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأيضا الإصابات.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم استكمال الموسم بعد الاجتماع مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال أمير مرتضى في اجتماع المجلس الذي تم بثه عبر قناة الزمالك "بحكم قربي من اللاعبين أتواصل معهم بشكل مستمر، معظم اللاعبين لديهم خوف من العودة للتدريبات وترك أسرهم في الوقت الحالي".

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وتابع "اللاعبون قاموا بعزل أنفسهم عن عائلتهم ولا يتركون منازلهم وفي حالة عزل، لا استطيع اجبار اللاعبين على التواجد في التدريبات وترك منازلهم للمشاركة في المباريات".

وشدد "بعيداً عن الخوف من فيروس كورونا هناك خوف من الإصابات، لم يحدث في التاريخ وأن توقفت كرة القدم بشكل كامل مثل ما حدث اليوم".

واختتم "تلك ليست أجواء كرة قدم ونرفض استكمال الموسم الحالي".