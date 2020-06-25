رامي صبري: "بصفتي قائد إنبي ونيابة عن زملائي نرحب بعودة الدوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رامي صبري، قائد فريق نادي إنبي، إن الـ 4 حالات التي تم اكتشافها خلال المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا في حالة مستقرة.

وغرد رامي صبري ـ عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ـ :"الـ ٤ حالات الإيجابية في إنبي الحمدلله بصحة جيدة، أعراض شبه منعدمة، إن شاء الله في أقل من أسبوعين هيرجعوا بالسلامه وينضموا لينا .. دعواتكم ليهم بالشفاء العاجل والمسحة التانية يوم السبت القادم".

وأتم صبري تغريدته بقوله:"بالنسبة للجدل حول استكمال الدوري من عدمه والخوف على سلامة اللاعبين.. بصفتي قائد إنبي وبالنيابة عن زملائي اللاعبين نرحب بعوده الدوري ونتمني استئنافه.. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ".

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وكان إنبي قد أصدر مجلس إدارته، ظهر يوم أمس الأربعاء، بياناً رسمياً يعلن من خلاله عن وجود أربع حالات تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاء نص بيان إنبي كالتالي:"عملاً بمبدأ الشفافيه يوجد أربع حالات إصابه بفيروس كورونا بالفريق الأول تم اكتشافها بعد اجراء المسحة الأولى وبدون ظهور أي أعراض الحالة الأولى لأحد العمال والحالة والثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون وحالتين للاعبي الفريق ضمنهم ناشئ منضم للفريق الأول سيتم إجراء مسحة أخرى يوم السبت القادم قبل مران الفريق المتوقع له الأسبوع القادم ويرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصًا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناءً على طلبهم وجميعهم حالة صحية جيده وتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبي للفريق".

ويحتل فريق إنبي والذي يقوده المدير الفني الوطني حلمي طولان الترتيب السابع برصيد 25 نقطة من 18 مباراة خاضها الفريق البترولي في مسابقة دوري we المصري.