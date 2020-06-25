محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه لم يواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية التي تولي خلالها مسئولية التعاقدات داخل القلعة الحمراء.
وقال فضل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة النهار: "لم أواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للأهلي سواء محمد محمود أو محمود وحيد أو حمدي فتحي".
وأضاف: "اسم النادي الأهلي اسم كبير، وهو صاحب الفضل في هذه إتمام الانتقالات، الجميع يتمنى اللعب للأهلي".
وتابع فضل: "لا علاقة بي بهيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي، لكني أجد أن حبه للأهلي مبالغ فيه، وأنه لا يصلح للعمل داخل النادي".
واختتم فضل تصريحاته: "أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي الحالي متميز للغاية، وأعتبره أفضل صفقة للنادي وأتمنى ألا يفرطوا فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل: لم يكن هناك صعوبات أثناء تولية لجنة التعاقدات بالأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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