محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:
أكد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تخطى مرحلة التقييم، مشيراً الى أنه افتقد له وأيضا لأداء ليفربول الممتع في الملعب.
وقاد صلاح بهدف وأسيست ليفربول للفوز 4-0 على كريستال بالاس في مباراة الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الإنجليزي.
وقال أبوتريكة في تصريحاته بعد المباراة "محمد صلاح تخطى مرحلة التقييم، لقد اشتقنا له ولأداء ليفربول بشكل عام".
وتابع "تحركات صلاح مميزة، سجل هدفاً بصورة رائعة، يمتلك الهدوء واللعب عكس تفكير حارس المرمى، أيضا في صناعة الأهداف وليس التسجيل فقط".
واختتم "95% من قرارات صلاح سليمة وبدون أي تردد، فهو لاعب عالمي، وليس كما قيل عنه أنه محظوظ وتألق في موسم واحد، هو لاعب عالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر أبوتريكة: صلاح لاعب عالمي.. وأصبح خارج التقييم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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