دومينيك: الفارق بين تجربتي الأهلي والزمالك الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح دومينيك دا سيلفا لاعب الأهلي والزمالك السابق أن الفارق بين تجربتيه في الناديين، هو الاحتراف من جانب إدارة الأهلي، وتحقيقه للبطولات.

وقال دومينيك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "هناك فارق كبير بين التجربتين، فقد لعبت مع الأهلي 3 مواسم ونصف وحققت البطولات كما كانت هناك احترافية من جانب إدارة الأهلي وهذا الأمر لم يكن موجود في الزمالك."

وتابع: "الأهلي كانت هناك مشاكل أحيانًا وتحل بشكل محترف، تواجدت في البداية بشكل جيد مع مانويل جوزيه، لكن في أوقت أخرى كانت تظهر المشاكل، إنما دائمًا كانت الأمور تنتهي بدون أزمات أو عقوبات."

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وأضاف: "الزمالك تعاملوا معي بشكل جيد في البداية، وميدو كانت جيد في التعادل معي لكن إدارة الزمالك لم تكن على هذا الحال، وظللت 3 أشهر في نصف دون الحصول على مستحقاتي وكنت أنفق من مالي الخاص."

وواصل: "مشكلتي مع الزمالك لا تتعلق بالجهاز الفني واللاعبين، لكن كانت مع إدارة النادي التي لم تتعامل معي بشكل جيد."

واختتم قائلًا: "مازلت أتابع الدوري المصري في الكثير من الأوقات وأعلم بالمنافسة، والنادي المفضل بالنسبة لي يظل الأهلي."

ولعب دومينيك في صفوف الأهلي بداية من 2011 قبل أن يرحل في 2014 ليلعب في صفوف الزمالك 6 أشهر فقط.