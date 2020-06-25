"سألعب مع ابنتي".. صلاح يرد على هل سيشاهد مباراة سيتي وتشيلسي الحاسمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال محمد صلاح لاعب ليفربول أنه سوف يلعب مع ابنته حتى يتم إخباره بنتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وذلك رداً على سؤال اذا كان سيشاهد المباراة أم لا.

وحال سقط مانتستر سيتي أمام تشيلسي في مباراة الخميس يتوج ليفربول رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي دون الانتظار لأي مباراة قادمة.

وقال محمد صلاح في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" عن إمكانية التتويج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي حال سقوط مانشستر سيتي أمام تشيلسي "بالطبع اشعر بالارتياح حال تحقق هذا الأمر".

وواصل "أعتقد منذ قدومي هنا صرحت بأنني أريد الفوز والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي خاصة وأن الفريق لم يحققه منذ سنوات عديدة".

وأكمل "الموسم الماضي كانت هناك فرصة لكي يفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي لكن مانشستر سيتي قدم مستوى كبير واستحق التتويج باللقب".

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وشدد "لقد حان الوقت بالنسبة لنا لتتويج وهذا أمر عظيم".

ورداً على سؤال المراسل عن ما اذا كان سيشاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، علق ضاحكاً "سوف ألعب مع ابنتي حتى يتم اخباري بنتيجة المباراة".

وعن فوز ليفربول على كريستال بالاس صرح صلاح قائلا "الفوز بتلك الطريقة هو أمر جميل وكان الأمر سيكون أفضل لو فزنا بالمباراة السابقة وحققنا اللقب في النهاية، الأداء كان رائعاً من كل اللاعبين، وننتظر المباراة المقبلة".

واختتم "اللاعبون كان لديهم الحافز وروح الانتصار، قدمنا ما علينا في تلك المباراة وابلينا بلاءً حسناً".

وسجل صلاح هدفاً وصنع أخر في فوز ليفربول 4-0 على كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح قريبا من التتويج بلقب بـ"بريميرليج" للمرة الأولى منذ 30 عاما.