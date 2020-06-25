وزير الرياضة: على كل الاتحادات الالتزام باستكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم اتخاذ قرار نهائي من مجلس الوزراء باستكمال مسابقات كافة الاتحادات لهذا الموسم. وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة "دي ام سي": "الموضوع انتهى.. على كل الاتحادات الالتزام باستكمال الموسم بما فيهم دوري اليد". وأكمل: "سيتم استكمال موسم دوري اليد مع اتخاذ التدابير الاحترازية.. اجتمعنا مع اتحاد اليد وأخطرناهم بذلك". Advertisements وأضاف: "رئيس الاتحاد الدولي لليد أخطر الاتحاد المصري والأندية أن إلغاء الموسم سيعطي انعكاسا سلبيا على مصر وبالتالي يجب استكمال الموسم". وأشار وزير الرياضة أن فرق اليد أمامها شهر للاستعداد لاستئناف المسابقة. وردا على ظهور حالات إيجابية في المسحة الأولى لفرق الدوري المصري لكرة القدم، قال أشرف صبحي: "الرياضي مثل الإنسان العادي.. أمامهم أسبوعين للشفاء.. وندعم جميع اللاعبين"

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