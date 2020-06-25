رضا عبدالعال: جماهير الأهلي تكره محمد صلاح بسبب مقارنته بـ"أبوتريكة"

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول يتميز عن ميسي وكريستيانو رونالدو بـ"السرعة".
وقال عبدالعال في برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع علىقناة "Ten": "لا يوجد مدير فني لمنتخب مصر نجح فى الاستفادة بإمكانيات محمد صلاح، فهو ينجح فى ليفربول من خلال سرعته والقطع بين المدافعين".
وأضاف: "كوبر كان يوظف محمد صلاح فى غير مركزه، وجماهير الأهلي تكره صلاح بسبب مقارنته مع محمد أبوتريكة".
وتابع: "هناك فارق كبير بين محمد صلاح وأبوتريكة، فهو لاعب لعب فى الدوري الإنجليزي، وأبوتريكة لم يلعب سوي فى الدوري المصري".
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