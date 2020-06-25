محمد فضل: العمل كمدير للبطولة الإفريقية أضاف لي خبرات 20 عاما

أعرب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالعمل كمدير للبطولة الإفريقية التي نظمتها مصر خلال الصيف الماضي. وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "المهندس هاني أبو ريدة صاحب قرار اختياري للعمل كمدير للبطولة، وتحدث معي في وجود الكابتن أحمد شوبير والمهندس أحمد مجاهد، عقب تواجدي في نادي الصيد للعب إحدي مباريات الكرة الخماسية". "المهندس هاني أبو ريدة صاحب قرار اختياري للعمل كمدير للبطولة، وتحدث معي في وجود الكابتن أحمد شوبير والمهندس أحمد مجاهد، عقب تواجدي في نادي الصيد للعب إحدي مباريات الكرة الخماسية".

وأكد فضل أن النجاح خلال البطولة يُنسب للدولة المصرية التي وفرت جميع معطيات النجاح عن طريق تكاتف جميع المؤسسات، مختتمًا كلامه أن العمل في البطولة لمدة 6 أشهر أضاف له خبرات تحتاج للعمل لـ20 عامًا متصلة.

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