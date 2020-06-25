رضا عبدالعال يهاجم إدارة الأهلي بسبب حسام عاشور

شن رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، هجومًا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب التعامل بشكل سييء مع حسام عاشور، قائد الفريق.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "ماذا فعل حسام عاشور لكل هذا حتى يتم ذبحه بهذا الشكل؟".



وأضاف: "لا أستغرب من إدارة الأهلي بما تفعله مع حسام عاشور، هم يفعلون هذا دائما مثلما فعلوا مع حسام وإبراهيم حسن، والعديد من قبل".

وتابع: "اندهشت من موقف الأهلي بإقامة مباراة اعتزال لحسام غالي، وتجاهل عماد متعب".