محمد فضل: تعرضت لحرب شرسة خلال تواجدي في الأهلي

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تعرضه لحملات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده داخل النادي الأهلي.
إلكترونية، توجه لي الهجوم بشكل كبير أنا وحسام غالي، أثناء تواجدنا داخل النادي الأهلي، لكن ذلك لم يثنينا عن القيام بدورنا على أفضل وجه".
وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "كان هناك كتائب
وتابع: "تلك الكتائب الالكترونية شنتعلي حرب شديدة أيضًا، عقب اختياري كمدير لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وهو أمر لا أجد له أي تفسير".
وتطرق فضل لهيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي قائلًا: "لا علاقة بي مع هيثم عرابي، لكني أجد أن حبه للقلعة الحمراء مبالغ فيه، وأنه لا يصلح للعمل داخل النادي".
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