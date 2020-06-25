رضا عبدالعال: سأمنح صوتي لمرتضي منصور حال ترشح حازم إمام ضده

كشف رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، منح صوته لمرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء حال ترشح حازم إمام ضده فى الانتخابات المقبلة.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "حازم إمام ليس له كلمة على المستوي الإداري وفشل خلال الفترةالماضية، عندما كان فى اتحاد الكرة، فهو ليس صاحب قرار".
وأضاف: "بكل تأكيد سأمنح صوتي لمرتضي منصور فهو راجل صاحب كلمة وقرار، وله تأثير داخل الزمالك خلال السنوات الماضية".
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