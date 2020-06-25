محمد فضل: الخطيب عزم الجنايني بعد ساعة من إصداره بيان ضده

أبدي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إندهاشه من البيان الذي أصدره النادي الأهلي، للهجوم على اتحاد الكرة عقب عقوبات السوبر المحلي.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج

نمبر وان المذاع على قناة النهار: "عقب ساعات من إصدار النادي الأهلي للبيان الذي تضمن هجوم لشخصي ولاتحاد الكرة، تلقي عمرو الجنايني رئيس اللجنة اتصالًا من الكابتن محمود الخطيب لدعوته لحضور إحدى مباريات المارد الأحمر الإفريقية".

وأكد محمد فضل أن تواجده في اللجنة الخماسية لا يعني إنه ممثل للنادي الأهلي، بالعكس فالشخص في موقع المسؤولية يجب أن يهتم بحقوق جميع الأندية.