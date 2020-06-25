بيراميدز : لم نتواصل مع إيهاب جلال لقيادة الفريق فنيًا

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، حقيقة مفاوضات ناديه مع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة. وقال بسيوني خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز عقده ممتد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل". "أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز عقده ممتد مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل". وأضاف "لم نتواصل مع إيهاب جلال بشأن تدريب الفريق، والأخبار المتدوالة في هذا الأمر غير منطقية". تدريب الفريق، والأخبار المتدوالة في هذا الأمر غير منطقية". وعن مفاوضات نادي بيراميدز مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، رد بسيوني " نادي بيراميدز لم يتواصل نهائيًا مع طاهر محمد طاهر أو المقاولون العرب".



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