النحاس: لم أحدد لاعبين من الأهلي حتى الآن ضمن صفقة طاهر محمد

صرح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، بأنه لم يحدد لاعبين من الأهلي حتى الأن ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلي الأهلي.

قال عماد النحاس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم : " إدارة المقاولون قررت بيع طاهر محمد طاهر بشكل نهائي، لم أطلب لاعبين معينين

من الأهلي في صفقة طاهر".



وتابع النحاس:" أتمنى تواجد كل لاعبي المقاولون مع بداية التدريبات يوم السبت، و طموحنا التواجد في المربع الذهبي منذ بداية الدوري".



يذكر أن محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، قد أدلي بتصريحات

مسبقة عن طلبهم ضم عدد من لاعبي الأهلي ، علي سبيل الإعارة، خلال صفقة انتقال مهاجم الفريق طاهر محمد إلي القلعة الحمراء، مقابل مبلغ 40 مليون جنيه مصري.



وأعلن نادي المقاولون العرب في وقت سابق بأن الأهلي طلب ضم طاهر محمد بشكل رسمي خلال جلسة محسن صلاح رئيس النادي ومحمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

