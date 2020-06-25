رضا عبدالعال: حازم إمام لا يصلح رئيسًا لنادي الزمالك

شن رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، هجومًا عنيفًا على حازم إمام "الثلعب الصغير"، نجم القلعة البيضاء وعضو اتحاد الكرة السابق.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "حازم إمام

لا يصلح رئيسًا لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، فهو لا يستطيع إدارة الأمور بشكل جيد، كما أنه ليس له خبرات على الرغم من توليه عضوية الأبيض واتحاد الكرة من قبل".وأضاف: "بعد انتهاء فترة تولي مرتضي منصور، رئاسة الزمالك، يجب أن يكون هناك رئيسًا فى مواصفاته وهذا لا يتوافر فى حازم إمام على الإطلاق".

وتابع: "مرتضي منصور أعاد هيبة نادي الزمالك، ومشكلة الأبيض طوال تاريخه رؤسائه، فهو دائمًا رد فعل وليس فعل".