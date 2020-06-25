إسلام صادق: اتجاه لمنع "عاشور" من تولي منصب فى الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن انتهاء علاقة حسام عاشور، قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هناك اتجاه فى الأهلي لمنع حسام عاشور من دخول القلعة الحمراء وتولي

أى منصب فى المستقبل، وهذا القرار لم يتم الإعلان عنه حتى الآن".وأضاف: "حسام عاشور انضم لقائمة المحظورين من العمل داخل النادي الأهلي مثل حسام وإبراهيم حسن وإبراهيم سعيد".