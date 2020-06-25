صور مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني “الفار يظلم الزوار..وفينسيوس يتذكر فلويد”

يقدم لكم موقع صور مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2020 لحساب الجولة الـ 31 من الليجا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بهدفين دون رد أمام ريال مايوركا ليستعيد صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة الثاني.

وواجه ريال مدريد خطر التأخر بهدف مُبكر عندما سيطر ريال مايوركا على أول 15 دقيقة، وأضاع أكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل عن طريق محمد بابا وبوديمير، إلا أن تألق تيبو كورتوا حال دون ذلك.

وافتتح ريال مدريد أهداف المباراة في الدقيقة 19 عن طريق “فينسيوس جونيور” بعد تمريرة بينية جميلة من لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء.

لكن الإعادة التلفزية أكدت عدم صحة الهدف بسبب تعرض لاعب ريال مايوركا داني رودريجيز لدفعة واضحة من داني كاربخال في منتصف الملعب، لتقص الكرة وترتد الهجمة على مايوركا وتنتهي بهدف.

: ملخص مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الاسباني “راموس بيكهام..وروميرو الأصغر”

ورغم مراجعة حكم اللقاء لتقنية VAR إلا أنه رفض إلغاء الهدف، واعتماد تقدم ريال مدريد بالهدف الأول، مع منح المدير الفني لمايوركا بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج.

وقال المحلل الرياضي التونسي طارق ذياب في ستوديو قنوات بي ان سبورت “ريال مدريد قام باستئجار تقنية الفار اليوم، هذه اللقطة ليست هدفًا وكان يجب إلغاء اللعبة بسبب تعرض لاعب مايوركا لضربة واضحة تمامًا من كاربخال”.

وكاد فينسيوس جونيور يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23 لولا العارضة التي تصدت لتسديدة ساقطة وضعها من فوق رأس الحارس مانولو رينا بعد تمريرة مذهلة من كريم بنزيمة في العمق الدفاعي.

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ومع مطلع الشوط الثاني سجل المدافع الاسباني المخضرم سيرخيو راموس الهدف الثاني إثر ركلة حرة مباشرة، نفذها من حوالي 25 ياردة مقوسة من فوق الحائط البشري، على طريقة زميله السابق في ريال مدريد ديفيد بيكهام.

روميرو الأصغر في التاريخ

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مشاركة اللاعب “لوكا روميرو” مع ريال مايوركا، ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الاسباني بعمر 15 عامًا و8 أشهر و 7 أيام.

وحطم لوكا روميرو الرقم الذي ظل صامدًا لمدة 81 عامًا، والمسجل باسم لاعب سلتا فيغو “سانسون” حين شارك بعمر 15 عامًا و8 أشهر و12 يومًا.

وتقهقر “ريال مايوركا” أكثر فأكثر في صراع النجاة من الهبوط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية “السيجوندا”، حيث تجمد في المركز الـ 18 برصيد 26 نقطة.

ريال مدريد 2-0 ريال مايوركا

ملعب آلفريدو دي ستيفانو (مدريد)

الدوري الاسباني (الجولة 31)

انتهت

صور مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني

فينسيوس يتذكر فلويد

راموس على طريقة بيكهام

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