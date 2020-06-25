شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني، اليوم الاربعاء 24-6-2020، والمنتهية بفوز مشكوك في صحته لريال مدريد بعد احتساب هدف غير صحيح للاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 19.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بهدفين دون رد أمام ريال مايوركا، ضمن الجولة 31 من الدوري الاسباني، ليستعيد صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة الثاني.

وواجه ريال مدريد خطر التأخر بهدف مُبكر عندما سيطر ريال مايوركا على أول 15 دقيقة، وأضاع أكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل عن طريق محمد بابا وبوديمير، إلا أن تألق تيبو كورتوا حال دون ذلك.

وافتتح ريال مدريد أهداف المباراة في الدقيقة 19 عن طريق “فينسيوس جونيور” بعد تمريرة بينية جميلة من لوكا مودريتش داخل منطقة الجزاء.

لكن الإعادة التلفزية أكدت عدم صحة الهدف بسبب تعرض لاعب ريال مايوركا داني رودريجيز لدفعة واضحة من داني كاربخال في منتصف الملعب، لتقص الكرة وترتد الهجمة على مايوركا وتنتهي بهدف.

ورغم مراجعة حكم اللقاء لتقنية VAR إلا أنه رفض إلغاء الهدف، واعتماد تقدم ريال مدريد بالهدف الأول، مع منح المدير الفني لمايوركا بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج.

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وقال المحلل الرياضي التونسي طارق ذياب في ستوديو قنوات بي ان سبورت “ريال مدريد اشترى تقنية الفار اليوم، هذه اللقطة ليست هدفًا وكان يجب إلغاء اللعبة بسبب تعرض لاعب مايوركا لضربة واضحة تمامًا من كاربخال”.

وكاد فينسيوس جونيور يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 23 لولا العارضة التي تصدت لتسديدة ساقطة وضعها من فوق رأس الحارس مانولو رينا بعد تمريرة مذهلة من كريم بنزيمة في العمق الدفاعي.

ومع مطلع الشوط الثاني سجل المدافع الاسباني المخضرم سيرخيو راموس الهدف الثاني إثر ركلة حرة مباشرة، نفذها من حوالي 25 ياردة مقوسة من فوق الحائط البشري، على طريقة زميله السابق في ريال مدريد ديفيد بيكهام.

أهداف مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني