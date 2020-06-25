شاهد أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة 31، والتي شهدت فوز ليفربول بنتيجة 4-0 على ملعب آنفيلد روود، مساء اليوم الاربعاء 24-6-2020.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ البداية بعد غيابه عن مباراة ايفرتون في جولة استئناف الدوري الانجليزي بعد جائحة فيروس كورونا التي جمدت الموسم لمدة 3 أشهر.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول بعد انفراده بالحارس بفضل تمريرة طولية ذكية جاءته من وسط الملعب بواسطة الدولي البرازيلي فابينيو.

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وافتتح الظهير الأيمن الدولي الانجليزي ألكسندر آرنولد أهداف المباراة في الدقيقة 7 من ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 28 ياردة، مقوسة من فوق الحائط البشري، ذهبت في المقص الأيسر لحارس المرمى الذي حاول عليها دون جدوى.

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 44 للاحتفال بالهدف الثاني الذي أثبط من معنويات لاعبي كريستال بالاس كثيرًا، عندما هرب محمد صلاح من رقابة الظهير الهولندي فان أنهولت، ليتسلم تمريرة فابينيو ويسدد في المرمى أثناء انفراده بالحارس.

وبعد 10 دقائق من صافرة بداية الشوط الثاني، كلل فابينيو مجهوداته بتسجيل الهدف الثالث من تصويبة صاروخية أطلقها من 25 ياردة ذهبت على أقصى يسار حارس المرمى، وذلك بعد تمهيد مثالي من جانب روبرتسون العائد للتشكيل الأساسي للريدز بعد غيابه عن المباراة الماضية.

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ومن هجمة مرتدة نموذجية في الدقيقة 69، سجل ساديو ماني الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من محمد صلاح، ليرفع رصيده لـ 15 هدفًا أقل من محمد صلاح بهدفين.

ورفع ليفربول رصيد نقاطه لـ 86 في الصدارة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الذي ينتظره مواجهة غاية في الصعوبة أمام تشيلسي يوم غد الخميس لحساب نفس الجولة.

شاهد أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي