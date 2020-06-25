ساسولو يعرقل مسيرة الإنتر بتعادل مثير في الدوري الايطالي

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عرقل ساسولو مسيرة الإنتر فى مشوار الصراع على اللقب بتعادل مثير بنتيجة (3-3)، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 24-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الايطالي “سيريا آ”.
وعلى ملعب “جوزيبي مياتزا” في ميلانو، فاجئ ساسولو أصحاب الأرض بهدف مُبكر سجله المهاجم فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة (4).
وانتظر الإنتر حتى الدقيقة 41 ليتمكن من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أتبعه زميله كريستيانو بيراجي بهدف ثان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر شوط المباراة الأول.
وفي الشوط الثاني أضاع الإنتر فرصة تعزيز النتيجة وأهدر هجوم الفريق العديد من الفرص السهلة، ليأتي العقاب من دومينيكو بيراردي الذي أحرز هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، عجز الحارس سمير هندانوفيتش من التصدي لها.
وعرفت المباراة في الخمس دقائق الأخيرة إثارة كبيرة، عقب تسجيل الإسباني بورخا فاليرو هدفا ثالثا تقدم به الإنتر مجددًا مع الدقيقة 86، لكن الضيوف عادوا سريعًا بهدف التعادل عبر المدافع جيان جياكومو مغاني قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة بوقتها الأصلي.
وتلقى انتر لطمة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة بطرد لاعبه ميلان سكرينيار لنيله الإنذار الثاني في المباراة.
بهذه النتيجة، أضاع الإنتر نقطتين مهمتين في الصراع على لقب الدوري الايطالي وبات يمتلك 58 نقطة في المركز الثالث خلف لاتسيو ويوفنتوس المتصدر، في حين أضاف ساسولو نقطة ثمينة رفع بها رصيده لـ 33 نقطة في المركز الثاني عشر.
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