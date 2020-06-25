فيديو | هدف صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

سجل النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء 24-6-2020، على ملعب آنفيلد روود، لحساب الجولة 31 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد توغل رائع من جانب محمد صلاح بعد هروبه من الظهير الأيسر لنادي كريستال بالاس فان أنهولت.

وحصل محمد صلاح على تمريرة طولية من لاعب الوسط الدولي البرازيلي فابينيو، ليتسلم الكرة من الوضع راكضًا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضعها في المرمى لحظة خروج الحارس.

ورفع محمد صلاح بهذا الهدف رصيد أهدافه مع ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم لـ 17 هدفًا، علمًا بأنه لم يشارك في عدة مباريات بسبب الإصابات التي أفسدت عليه لعب كل لقاءات ليفربول.

فيديو هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس