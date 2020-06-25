عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ريال مايوركا

أعلن زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ريال مايوركا في المباراة المقرر لها مساء اليوم الاربعاء 24-6-2020 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وسيواصل الظهير الأيسر الفرنسي “فيرلان ميندي” تواجده في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، وسيشارك قائد الدفاع سيرخيو راموس رغم الاصابة التي ألمت به في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.

واختار زيدان البدء باللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور بدلاً من مارك أسينيو في خط الوسط، وجواره إدين هازارد، بالاضافة إلى جاريث بيل العائد من الإصابة.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ريال مايوركا في الدوري الاسباني اليوم :

تيبو كوروتوا

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فيرلان ميندي – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – داني كاربخال

فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور – إدين هازارد – جاريث بيل

كريم بنزيمة

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