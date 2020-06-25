مانشستر يونايتد يهزم شيفيلد بثلاثية ويسترد المركز الخامس في الدوري الانجليزي

هزم مانشستر يونايتد ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-صفر، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاربعاء 24-6-2020 على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الانجليزي الممتاز (البريميرليج).

وتقمص مارسيال دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله أهداف يونايتد الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 7 و44 و74، ليعيد البسمة لجماهير الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) من جديد.

وهذه هي الثلاثية الأولى لمارسيال في مسيرته مع مانشستر يونايتد خلال 138 مباراة في الدوري، و210 مباريات اجمالا في جميع المسابقات وفقا لمنصة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية.

كما انه الـ”هاتريك” الأول للاعب في صفوف “الشياطين الحمر” منذ اعتزال المدرب الأسبق للفريق الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون عام 2013، حينما هز الهولندي روبن فان بيرسي مرمى أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في 22 ابريل 2013.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، ويعوض تعادله المحبط 1 / 1 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد يونايتد، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة يوم الأحد الماضي، عند 44 نقطة في المركز الثامن بالدوري الانجليزي مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

أفتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة السابعة، بعدما خطف ماركوس راشفورد الكرة من امام المدافعين ومررها الى مارسيال المندفع إلى منطقة الستة ياردات فسددها بيسراه إلى الزاوية الأرضية اليمنى لمرمى الحارس سيمون موور.

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وكاد راشفورد يضاعف النتيجة، لكنه لم يتعامل بالشكل المناسب مع التمريرة العرضية لمارسيال ليطيح بها قرب القائم الأيمن (13).

واضاف مارسيال هدفه الثاني بسيناريو مشابه للهدف الأول، لكن هذه المرة كان الممرر الشاب أرون فان-بيساكا والتسديدة بالقدم باليمنى (44).

واختتم مارسيال الـ”هاتريك” في الدقيقة 74، بعد عدة تمريرات متبادلة تناوب عليها مارسيال وراشفورد والبرتغالي برونو فرنانديش، اختتمها الفرنسي بتسديدة رائعة من مسافة قريبة بكرة ملعوبة بيمناه من فوق الحارس.

وهو الهدف الرابع عشر لمارسيال في البطولة هذا الموسم والتاسع عشر في جميع البطولات، ليسجل بذلك ايضا اعلى رصيد له من الأهداف في موسم واحد على الجانبين.