عاجل | صلاح يعود إلى تشكيلة ليفربول الأساسية أمام كريستال بالاس

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سجل النجم المصري محمد صلاح عودته إلى تشكيلة ليفربول الأساسية التي ستخوض مباراة كريستال بالاس في الدوري الانجليزي، مساء اليوم الاربعاء 23-6-2020، على ملعب آنفيلد روود، ضمن الجولة 31 من البريميرليج.
وظل محمد صلاح جالسًا على دكة بدلاء ليفربول في ديربي الميرسيسايد أمام ايفرتون، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، دون أن يُشكل الريدز خطورة حقيقية على مرمى الحارس “بيكفورد” خلال الـ 90 دقيقة.
وسيقود محمد صلاح خط هجوم ليفربول في هذه المباراة جنبًا إلى جنب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، بعدما أثبت مينامينو ضعف تفاهمه مع المجموعة خلال اللقاء السابق على ملعب جوديسون بارك.
ويغيب المدافع الدولي الكاميروني “جويل ماتيب” بسبب الإصابة، وسيحل محله الشاب الانجليزي جو جوميز الذي سيجاور الهولندي فيرجيل فان دايك.
وستشهد مباراة اليوم عودة أندي روبرتسون لتشكيلة ليفربول بعدما تغيب عن المباراة الماضية لليفربول امام ايفرتون بداعي عدم الجاهزية.
والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية أمام كريستال بالاس في الدوري الانجليزي اليوم:
أليسون بيكر
أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر آرنولد
جورجينو فينالدو – فابينيو – جوردان هندرسون
ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح
تشكيلة كريستال بالاس:
واين هينيسي – جويل وارد – مامادو ساخو – جاري كاهيل – فان أنهولت – جيمس مكارثر – شيخو كوياتي – لوكا ميليفوجيفيتش – جوردان أيو – ويلفريد زاها – آندروس تاونسند.
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