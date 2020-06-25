بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وريال مايوركا” ضمن مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2020 لحساب الجولة الـ 31 بالدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وريال مايوركا” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ريال مدريد “ألفريدو دي ستيفانو”، بالمدينة الرياضية “سيوداد مدريد”.

يسعى “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل استعادة مركز الصدارة من “برشلونة” الذي انتصر بصعوبة بالغة على “أثليتك بيلباو” أمس الثلاثاء.

وجمع اللوس بلانكوس 65 نقطة من 30 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الليجا، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 8، وخسر في 3 مناسبات.

بينما ينافس “ريال مايوركا” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية “السيجوندا”، حيث يحتل المركز الـ 18 برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الـ 17 – مركز النجاة من الهبوط- “إيبار”.

Advertisements

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر ريال مدريد في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في اثنين، بينما فاز “ريال مايوركا” في مباراتين فقط، وتعادل مثلهما، وخسر في 6 مناسبات.

وانتهت آخر مواجهة بين “ريال مدريد وريال مايوركا” في الليجا بفوز مايوركا بهدفًا نظيف احرزه “لاجو جونيور” في المباراة التي أقيمت على “إيبيروستار” يوم 19 أكتوبر 2019.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم

ريال مدريد 2-0 ريال مايوركا

????️ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد)

????الدوري الإسباني (الجولة الـ 31)

انتهت

بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا.

سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365

تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – ميندي – راموس – فاران – كاربخال – فالفيردي – مودريتش – جاريث بيل – فينسيوس جونيور – هازارد – كريم بنزيمة.

كورتوا – ميندي – راموس – فاران – كاربخال – فالفيردي – مودريتش – جاريث بيل – فينسيوس جونيور – هازارد – كريم بنزيمة. تشكيلة ريال مايوركا اليوم: رينا – سيدلار – رايلو – فالخينت – بابا محمد – بوزو – فيباس – جونيور – كوبو – رودريجيز – بوديمير.

رينا – سيدلار – رايلو – فالخينت – بابا محمد – بوزو – فيباس – جونيور – كوبو – رودريجيز – بوديمير. 1″ صافرة بداية اللقاء.. ريال مدريد على يسار الشاشة، مايوركا على اليمين.

5″ أوووووووووه…الحارس “رينا” يتصدى لفرصة هدف محقق لكريم بنزيمة الذي تسلم كرة عرضية من ميندي على صدره داخل منطقة الجزاء ثم سدد في الزاوية اليسرى القريبة، لكن رينا كان لها بالمرصاد.

7″ بووووووووووووم…جاريث بيل يطلق تصويبة صاروخية من 25 ياردة يُبعدها رينا ببراعة إلى ركلة ركنية..

8″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط مايوركا بوديمير.

10″ بووووووووووووم…محمد بابا يُسدد كرة صاروخية من 30 ياردة على مرمى ريال مدريد، والحارس كورتوا يلمسها بأطراف أصابعه ليحولها ركنية.

11″ ???? يا لها من بداية نارية وسريعة للمباراة..

12″ ريال مايوركا يستحوذ ويتبادل الكرات في بداية المباراة…يؤكد أنه لن يكون صيدًا سهلاً اليوم، كما كان أمام اليرسا في عودة الموسم بعد جائحة كورونا.

13″ يتم تطبيق تقنية الجمهور الافتراضي في هذه المباراة…ويوجد اهازيج وتشجيع جميل لجمهور ريال مدريد.

19″ ⚽️ جوووووووووووووول…الهدف الأول لريال مدريد عن طريق فينسيوس جونيور بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من مودريتش.

20″ الحكم يراجع تقنية VAR للتأكد من صحة الهدف بسبب وجود اعتراضات من لاعبي ريال مايوركا..

20″ أوووو..الاعادة توضح تعرض لاعب ريال مايوركا داني رودريجيز لدفعة باليد من كاربخال اثناء قيادة هجمة مرتدة والحكم لم يحتسبها خطأ ضد كاربخال، لتقص الكرة وترتد على مايوركا وتنتهي بهدف..

21″ لقطة غريبة الحقيقة…وهدف غير صحيح!!

23″ أوووووووووووووووووه…فينسيوس يُهدر الهدف الثاني بغراااااابة!! انفرد بشكل صريح مع الحارس بعد حصوله على تمريرة من كريم بنزيمة في العمق الدفاعي..

23″ فينسيوس فضل رفع الكرة من فوق رأس الحارس رينا لحظة تقدمه من مرماه، لترتطم الكرة في العارضة.. كان يستطيع وضعها على الزاوية اليمنى أو اليسرى..المرمى كان مفتوح تمامًا.. فينسيوس استعرض.. كعادته!!!

30″ وقت مستقطع لاحتساء الماء..

32 استئناف المباراة الآن

34″ ريال مدريد يستحوذ ويتناقل الكرة من قدم لقدم..لكن دون خطورة على مرمى رينا

35″ ???? بطاقة صفراء لمدافع ريال مدريد سيرخيو راموس

38″ ريال مايوركا يعود في اللقاء ويضغط من جديد على دفاع النادي الملكي.

42″ حارس مايوركا رينا يشتت كرة عرضية من ركلة حرة بقبضة اليد .. والحكم يطلق صافرته بسبب خطأ ضد راموس

45″ نلعب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.. والحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع

45+3″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريال على مايوركا 1-0.

استراحة ونعود في الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ هل يتمكن ريال مايوركا من تعديل النتيجة ويعرقل مسيرة النادي الملكي؟

. 46″ ???? بطاقة صفراء لنجم وسط ريال مدريد لوكا مودريتش.

47″ ركلة حرة غير مباشرة لريال مايوركا تنفذ على رأس أحد المدافعين المتقدمين لأداء الدور الهجومي، ليحولها برأسه في منتصف المرمى ليمسك بها كورتوا.

56″ جوووووووووووووووول…سيرخيو راموس يسجل الهدف الثاني في مرمى ريال مايوركا بتصويبة مقوسة مذهلة على طريقة بيكهام!!

56″ تصويبة راموس من 25 ياردة، ذهبت مقوسة من فوق الحائط البشري، وسكنت المقص الأيسر للحارس الذي حاول عليها دون جدوى..رينا صُدم من طريقة دوران الكرة!

60″ بوديمير يصوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها في منتصف المرمى، ليمسك بها كورتوا بسهولة!

61″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة لمدرب ريال مايوركا بنزول “جاميز وكوتشو وسيفيا” بدلاً من فالخينت وبوديمير وفيباس.

62″ ???? التغيير الأول لمدرب ريال مدريد زيدان بنزول توني كروس بدلاً من إدين هازارد صاحب الأداء المتواضع في الشوط الثاني.

70″ ???? تغيير رابع لريال مايوركا بنزول ساليبور بدلاً من جونيور.

71″ ???? تغيير مزدوج لريال مدريد بنزول أسينسيو وإيسكو بدلاً من لوكا مورديتش وجاريث بيل.

72″ اللعب هدأ كثيرًا في الشوط الثاني خصوصًا بعد تسجيل راموس للهدف الثاني الذي قتل معنويات لاعبي مايوركا تمامًا.

80″ ???? بطاقة صفراء لظهير ريال مدريد فيرلان ميندي.

83″ ???? تغيير مزدوج لريال مدريد بنزول ماريانو وبراهيم دياز بدلاً من فينسيوس جونيور وكريم بنزيمة.

84″ ???? تغيير أخير لريال مايوركا بنزول لوكا روميرو بدلاً من محمد بابا.

87″ ???? بطاقة صفراء لتوني كروس.

90″ الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

91″ ريال مدريد يهديء اللعب ويحاول اضافة هدف ثالث في الدقائق الأخيرة.

93″ الهدف الثالث ضاع من أمام ماريانو دياز بعدما فشل في توقع تمريرة عرضية من داني كاربخال.

94″ أهم رقم في هذه المباراة مشاركة لوكا روميرو مع ريال مايوركا، كأصغر لاعب يشارك في مباراة بمسابقة الدوري الاسباني عبر التاريخ!

94″ صافرة نهاية المباراة، زيدان يواصل حلم التتويج بلقب الليجا غائب منذ ثلاث سنوات.

إلى هنا ينتهي هذا البث.

..