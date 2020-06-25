الزمالك يعلن انسحابه من الدوري المصري..واتحاد الكرة يُهدد بإنزاله للدرجة الرابعة!

أعلن نادي الزمالك انسحابه من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020، ورفضه منح الاهلي لقب هذا الموسم رغم تصدره بفارق كاسح من النقاط عن أقرب منافسيه “المقاولون العرب“، وهو القرار الذي أغضب الاتحاد المصري ودفعه نحو التهديد بإنزال الفريق إلى دوري الدرجة الرابعة.

وأصدر الزمالك بيانًا مقتضبًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكد خلاله عدم مشاركة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر عودتها يوم 25 يوليو المقبل.

ورفض رئيس الزمالك مرتضى منصور، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف الدوري المصري، وطالب بإلغاء نسخة الموسم الحالي.

وقال البيان أن إدارة النادي اتخذت قرارها بالإجماع، وينص القرار على الانسحاب من بطولة الدوري المصري، وعدم استكماله بناءً على توصية من المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

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واجتمعت إدارة الزمالك اليوم الاربعاء 24-6-2020 مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في حضور قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” لمعرفة رأيه الفني في عودة الفريق للمشاركة في مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وأكد الزمالك في بيانه “كارتيرون رفض فكرة استكمال مباريات الموسم الحالي من الدوري المصري، وطالبنا ببدء الاستعداد للموسم الجديد 2021/2020”.

وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور إن النادي لن يقوم بالمسحة الطبية الخاصة بـ “فيروس كورونا” للاعبي الفريق الأول، مع عدم خوض التدريبات الجماعية التي أمر بها وزير الرياضة وأعضاء اللجنة الخماسية المسؤولة عن اتحاد الكرة، وإنه قرر بالفعل الانسحاب من بطولة الدوري، بالاضافة إلى رفض فكرة تتويج الاهلي باللقب.

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اتحاد الكرة يرد ويتوعد الزمالك

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على البيان الذي أصدره نادي الزمالك، والذي قرر من خلاله الانسحاب من بطولة الدوري المصري، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي خطاب رسمي يفيد بذلك.

وقال مصدر باتحاد الكرة لوسائل الإعلام “إنه في حال إرسال الزمالك خطابًا رسميًا يؤكد فيه انسحاب الفريق من بطولة الدوري المصري، سيتم تطبيق اللائحة عليه وهبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة“.

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وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا، اليوم الاربعاء، في حضور مدربي أندية الدوري المصري لمناقشتهم في ملف استئناف البطولة.

وأكدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري بقيادة عمرو الجنايني، أنها ستعلن جدول مباريات الدوري المتبقية من الموسم الحالي خلال الأسبوع المقبل.

وكان وزير الرياضة أشرف صبحي قد حدد يوم 25 يوليو المقبل موعدا لبداية استئناف النشاط الرياضي، في بيان رسمي، صدق عليه رئيس الوزراء والاتحاد المصري.