ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث استضافة “ليفربول” نظيره “كريستال بالاس” في اهم مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2020 بالجولة الـ 31 في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج“.

نُقلت مباراة “ليفربول وكريستال بالاس” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما نقلت على قناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية، وقناة كانال سبورت الفرنسية.

بدأت المباراة في تمام الساعة 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت جرينتش، على ملعب “آنفيلد” بمدينة ليفربول.

اكتسح فريق “ليفربول” نظيره كريستال بالاس برباعية نظيفة ليقترب اكثر من اي وقت مضى من تحقيق لقب البريميرليج، إذ وصل إلى النقطة 86، وبفارق شاسع من النقاط بينه وبين اقرب منافسيه “مانشستر سيتي” وصل إلى 23 نقطة، في انتظار مواجهة السيتيزينس لفريق تشيلسي غدًا.

بينما فقد “كريستال بالاس” فرصة الصعود إلى المركز الثامن على حساب “شيفيلد يونايتد” الذي خسر امام “مانشستر يونايتد” اليوم، ليتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ 42.

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وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري “محمد صلاح” الذي قدم اداءًا مبهرًا، ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر للنجم السنغالي “ساديو ماني”.

والتالي ملخص احداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ليفربول 4-0 كريستال بالاس

????️ملعب أنفيلد (ليفربول)

????الدوري الإنجليزي (الجولة الـ 31)

⌚انتهت

أهلاً ومرحبًا بكم في ملخص احداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس في ختام مباريات اليوم بالجولة الـ 31 بالدوري الانجليزي.

ينقل لكم هذا الملخص “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

تشكيلة ليفربول شهدت عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح بعد غيابه في المباراة الماضية امام “إيفرتون”.

????تشكيلة ليفربول: أليسون – أرنولد – جوميز – فان دايك – روبرتسون – هندرسون – فابينيو – فينالدوم – صلاح – فيرمينو – ماني.

أليسون – أرنولد – جوميز – فان دايك – روبرتسون – هندرسون – فابينيو – فينالدوم – صلاح – فيرمينو – ماني. ????تشكيلة كريستال بالاس: هينيسي – وارد – كاهيل – ساخو – أنهولت – مكارثي – تاونسند – ماكارثر – كوياتي – زاها – أيو.

هينيسي – وارد – كاهيل – ساخو – أنهولت – مكارثي – تاونسند – ماكارثر – كوياتي – زاها – أيو. “1???? صافرة بداية المباراة من الحكم الإنجليزي مارتين أتكينسون..

“10 مرت اول عشر دقائق من زمن الشوط الاول وسط سيطرة وهيمنة واضحة من ليفربول.

“11 اللعب توقف الآن بسبب اصابة لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها بدون اي تدخل

“12 يبدو ان زاها لن يستكمل المباراة..

“14????بالفعل تبديل اول اضطراري لكريستال بالاس بخروج زاها ونزول الالماني ماكس مايير.

“16 فيرمينو يمررررررر ويسدد كرة ولكن سهلة وضعيفة في يد الحارس هينيسي.

“20⚽جووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لفريق ليفربول من ضربة حرة مباشرة تولى تنفيذها أرنولد وتمكن من تسجيلها ببراعة.

“28 اوووووووووووووووووه تسديدة قووووية من هندرسون ترتد من القائم.

“34 لاعبو ليفربول يطالبون باحتساب ركلة جزاء بعد لمس كاهيل الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

“41 ماكس مايير يسدد كرة قوووية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم.

“43⚽جووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لليفربول عن طريق النجم المصري فخر العرب محمد صلاح بعد تمريرة بينية رائعة من فابينيو.

“45 أتكينسون يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني..

“45????بداية الشوط الثاني..

“57⚽جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثالث للريدز من فابينيو.. تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك هينيسي.

“62 اوووووووووووووووه محمد صلاح يسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الايمن لهينيسي الذي اكتفى بمشاهدتها.

“64????التبديل الاول لفريق ليفربول بخروج القائد هندرسون ونزول تشامبرلين.

“65 تسديدة صاروخية من تشامبرلين ولكن تمر بسلام على مرمى كريستال.

“66????????تبديلان دفعة واحدة لكريستال بالاس بخروج ماكارثر ونزول رايديفالد، وخروج كوياتي ونزول ميليفوجيفيتش.

“69⚽جووووووووووووووووووووول الراااابع من نصيب ماني بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.. انفرد السنغالي بهينيسي ويسددها باقتدار في الزاوية البعيدة ليعلن تقدم ليفربول برباعية.

“74????????تبديلان لليفربول بخروج فيرمينو ونزول تاكومي مينامينو، خروج أرنولد ونزول نيكو ويليامز.

“80 مازالت هناك رغبة عارمة من لاعبي فريق ليفربول في تسجيل الهدف الخامس!

“84????????تبديلان للريدز خروج ماني ونزول نابي كيتا، وخروج روبرتسون ونزول هارفي إيليوت.

“84????تبديل لكريستال بالاس بخروج جوردان أيو ونزول براندن بيريك.

“87 الاستحواذ مازال في صالح ليفربول بنسبة 75% مقابل 25% لكريستال بالاس.

“90 اووووووووووووه صلاح يضيع فرصة محققة للتسجيل بغرابة شديدة!

“90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+3 صافرة نهاية المباراة بتحقيق ليفربول فوزًا مستحقًا وعن جدارة بإداء اكثر من رائع ليقترب اكثر من رفع لقب البريميرليج.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذا الملخص ، وإلى اللقاء في مباريات اخرى.

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