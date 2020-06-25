برشلونة وريال مدريد يفاوضان لاعب ارسنال المشاغب

كشفت تقارير صحفية فرنسية، مساء اليوم الاربعاء 24-6-2020، عن تنافس قطبي الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونة، على ضم لاعب وسط ارسنال الانجليزي، ماتيو جندوزي، وذلك بعد دخوله في أزمه مع مدربه ميكيل ارتيتا بسبب سلوكه.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الفرنسية، فإن ارسنال على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب، لكن ليس أقل من 40 مليون جنيه استرليني، وعلى استعداد لبدء مرحلة التفاوض، خاصةً بعدما جذب اهتمام برشلونة وريال مدريد.

كما تشير التقارير الاسبانية إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يرغبان في البحث خلال الميركاتو الصيفي 2020 على صفقات غير مكلفة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأندية على مستوى العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

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يذكر أن ارسنال كان قد ضم جندوزي من نادي لوريان الفرنسي في الميركاتو الصيفي لعام 2018 مقابل 7 مليون جنيه استرليني.

وسيُفكر ماتيو جندوزي بجدية في موضوع الانتقال إلى أحد كبار الدوري الاسباني، بسبب ضعف مستوى ارسنال وعدم قدرته على لعب الأدوار الأولى في الدوري الانجليزي.

كما سيوفر الانتقال إلى أحد كبار الدوري الاسباني فرصة جيدة للاعب ذو الأصل العربي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي يغيب ارسنال عنه منذ عام 2017.