يقدم لكم الخليج 365 صور مباراة “ليفربول وكريستال بالاس” في الدوري الانجليزي الممتاز والتي حملت عنوان “عودة صلاح”

أقيمت مباراة “ليفربول وكريستال بالاس” مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الانجليزي، ونُقلت على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نقلت على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، وقناة سكاي سبورتس 1 الألمانية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب ليفربول “آنفيلد روود”.

تمكن “ليفربول” من تحقيق أول فوز له بعد كورونا على حساب “كريستال بالاس”، بعدما تعادل سلبًا في الجولة الماضية أمام “إيفرتون”.

وظهر فريق ليفربول بإداء مُغاير تمامًا عما ظهر عليه في ديربي الميرسيسايد، حيث سيطر على احداث المباراة منذ البداية وحتى اخر رمق وتمكن لاعبوه من صناعة اكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري “محمد صلاح” الذي قدم اداءًا مبهرًا، ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر للنجم السنغالي “ساديو ماني”.

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ورغم تألق “محمد صلاح“، حصل لاعب خط الوسط البرازيلي “فابينيو” على أعلى تقييم من بين لاعبي الفريقين إذ قيمه موقع “Who Scored” بـ9.5 من 10، بينما حصل ساديو ماني على 8.5 من 10، وفي المركز الثالث أتى مو صلاح بتقييم 8.4 من 10.

وفقد “كريستال بالاس” فرصة الصعود إلى المركز الثامن على حساب “شيفيلد يونايتد” الذي خسر امام “مانشستر يونايتد” اليوم، ليتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ 42.

صور مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي “عودة صلاح”

ليفربول 4-0 كريستال بالاس

????️ملعب أنفيلد (ليفربول)

????الدوري الإنجليزي (الجولة الـ 31)

⌚انتهت

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