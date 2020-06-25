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صور مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي “عودة صلاح”

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يقدم لكم الخليج 365 صور مباراة “ وكريستال بالاس” في الدوري الانجليزي الممتاز والتي حملت عنوان “عودة صلاح”

أقيمت مباراة “ليفربول وكريستال بالاس” مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الانجليزي، ونُقلت على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نقلت على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، وقناة سكاي سبورتس 1 الألمانية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت ، على ملعب ليفربول “آنفيلد روود”.

تمكن “ليفربول” من تحقيق أول فوز له بعد على حساب “كريستال بالاس”، بعدما تعادل سلبًا في الجولة الماضية أمام “إيفرتون”.

وظهر فريق ليفربول بإداء مُغاير تمامًا عما ظهر عليه في ديربي الميرسيسايد، حيث سيطر على احداث المباراة منذ البداية وحتى اخر رمق وتمكن لاعبوه من صناعة اكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري “محمد صلاح” الذي قدم اداءًا مبهرًا، ونجح في تسجيل هدف وصنع آخر للنجم السنغالي “ساديو ماني”.

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ورغم تألق “محمد صلاح“، حصل لاعب خط الوسط البرازيلي “فابينيو” على أعلى تقييم من بين لاعبي الفريقين إذ قيمه موقع “Who Scored” بـ9.5 من 10، بينما حصل ساديو ماني على 8.5 من 10، وفي المركز الثالث أتى مو صلاح بتقييم 8.4 من 10.

وفقد “كريستال بالاس” فرصة الصعود إلى المركز الثامن على حساب “شيفيلد يونايتد” الذي خسر امام “مانشستر يونايتد” اليوم، ليتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ 42.

صور مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي “عودة صلاح”

ليفربول 4-0 كريستال بالاس

????️ملعب أنفيلد (ليفربول)

???? (الجولة الـ 31)

انتهت

لحظة تسجيل أرنولد الهدف الاول من ركلة حرة مباشرة
لحظة تسجيل أرنولد الهدف الاول من ركلة حرة مباشرة
احتفال أرنولد مع زملائه بتسجيل الهدف الأول
لحظة تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني
احتفال ساديو ماني بهدف محمد صلاح
احتفال ساديو ماني بهدف محمد صلاح
لحظة تسديد فابينيو كرة الهدف الثالث
احتفال فابينيو بتسجيل الهدف الثالث
احتفال لاعبي ليفربول بهدف فابينيو
احتفال لاعبي ليفربول بهدف فابينيو
لحظة تسجيل ساديو ماني الهدف الرابع والاخير
احتفال ساديو ماني بتسجيل الهدف الرابع
محمد صلاح يحاول تسديدة الكرة
صورة تظهر السرعة الرهيبة التي يتمتع بها ساديو ماني
روبرتو فيرمينو يحاول مرواغة مدافع كريستال بالاس
احتفال يورجن كلوب مع فيرجيل فان دايك بعد انتهاء المباراة

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