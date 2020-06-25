كيكي سيتين: برشلونة يفتقد لشيء ما..ولسنا قلقين مما يفعله ريال مدريد!

اعترف مدرب برشلونة الاسباني، كيكي سيتين بأن فريقه واجه صعوبات في الارتقاء لمستواه المعهود منذ استئناف الدوري الاسباني بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب فوزه الصعب في الجولة 31 من الليجا على أثلتيك بلباو مساء أمس الثلاثاء.

واحتاج برشلونة إلى هدف متأخر قبل نهاية الشوط الثاني من تسديدة للدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش، ليتفوق على بلباو العنيد في ملعب كامب نو.

ورغم أن البارسا حقق انتصاره الثالث في 4 مباريات منذ استئناف مباريات الدوري الاسباني، فإنه فشل مرة أخرى في تقديم المستوى المأمول منه كما في مباراة اشبيلية يوم الجمعة الماضية.

وقال كيكي سيتين في تصريحات صحفية تداولتها كبرى الصحف الاسبانية اليوم الاربعاء “عندما لا يعطيك المنافس مساحات كافية عليك أن تتحلى بالدقة والرشاقة، ونحن افتقرنا لذلك منذ عودة الدوري الاسباني، فالأمر ليس سهلًا ونفتقد شيئًا ما بشكل عام، نفتقد بعض التألق”.

وفسر المدرب الذي تولى تدريب البرسا خلفًا لإيرنيستو فالفيردي في يناير الماضي ما يحدث لفريقه، قائلاً “سبب كبير في ذلك يعود إلى منافسينا الذين يلعبون بشكل مترابط ولا يتركون أي مساحات ونجد صعوبة في اختراقهم، لكني أعتقد أن الأمور ستصبح أسهل بمرور الوقت”.

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إشادة بالثنائي بويج وفاتي

لم يكن سيتين سعيدًا بالطريقة التي بدأ فريقه بها المباراة، لكنه أشاد بالثنائي الشاب ريكي بويج وانسو فاتي، لمساعدتهما في فتح دفاعات المنافسين عند مشاركتهما كبدلاء.

وقال سيتين “كنا أكثر هدوءًا في الشوط الثاني ولعبنا بشكل أفضل. منحنا فاتي وريكي حركية والفرصة للاستحواذ على الكرة لفترة أطول”.

وعن المنافسة مع ريال مدريد، قال سيتين: “نحن لسنا قلقين مما يفعله المنافس، ولدينا أشياء يجب تحسينها في طريقة لعبنا، لكننا نسير بشكل جيد”.

وحقق برشلونة فوزا ساحقًا برباعية نظيفة على ريال مايوركا في أول مباراة له بعد العودة من فترة التوقف الطويلة، لكنه قدم مستوى متواضعًا خلال الفوز على ليجانيس، ويوم الجمعة الماضي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع اشبيلية، ليسمح لريال مدريد بتصدر ترتيب جدول الدوري الاسباني يوم الأحد الماضي، وبفوزه على بلباو تقدم البلوجرانا بثلاث نقاط على الميرنجي، لكن فريق المدرب زين الدين زيدان سيعود للقمة إذا انتصر على ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء.