بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وكريستال بالاس” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2020 بالجولة الـ 31، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج“.

تنقل مباراة “ليفربول وكريستال بالاس” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس 1 الألمانية، وقناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول.

سيسعى “ليفربول” إلى تحقيق أول فوز له بعد كورونا بعد تعادله سلبًا في الجولة الماضية أمام “إيفرتون” من أجل تعزيز صدارته بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول برصيد 83 نقطة، وبفارق شاسع من النقاط بينه وبين اقرب منافسيه “مانشستر سيتي” وصل إلى 20 نقطة.

في المقابل يقبع “كريستال بالاس” في المركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 42 نقطة، بفارق نقطيتن عن صاحب المركز الثامن “شيفيلد يونايتد”، وبفارق نقطتين ايضًا عن المركز العاشر الذي يحتله “آرسنال”.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر “ليفربول” في 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها، بينما فاز “كريستال بالاس” في 4 لقاءات فقط، وتعادل في 3، وخسر مثلهما.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ليفربول وكريستال بالاس” انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سيلهرست بارك” يوم 23 نوفمبر 2019.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

ليفربول 4-0 كريستال بالاس

????️ملعب أنفيلد (ليفربول)

????الدوري الإنجليزي (الجولة الـ 31)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في ختام مباريات اليوم بالجولة الـ 31 بالدوري الانجليزي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

وكما تابعنا مباراة ممتعة بين مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد نتمنى ان تكون هذه المواجهة ممتعة هي الاخرى.

تشكيلة ليفربول تشهد عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح بعد غيابه في المباراة الماضية امام “إيفرتون”.

والتالي تشكيلة ليفربول: أليسون – أرنولد – جوميز – فان دايك – روبرتسون – هندرسون – فابينيو – فينالدوم – صلاح – فيرمينو – ماني.

تشكيلة كريستال بالاس: هينيسي – وارد – كاهيل – ساخو – أنهولت – مكارثي – تاونسند – ماكارثر – كوياتي – زاها – أيو.

“1???? صافرة بداية المباراة من الحكم الإنجليزي مارتين أتكينسون..

“10 مرور اول عشر دقائق من زمن الشوط الاول وسط سيطرة وهيمنة واضحة من ليفربول.

“11 اللعب يتوقف الآن بسبب اصابة لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها بدون اي تدخل

“12 يبدو ان زاها لن يستكمل المباراة..

“14????بالفعل تبديل اول اضطراري لكريستال بالاس بخروج زاها ونزول الالماني ماكس مايير.

“16 فيرمينو يمررررررر ويسدد كرة ولكن سهلة وضعيفة في يد الحارس هينيسي.

“20⚽جووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لفريق ليفربول من ضربة حرة مباشرة تولى تنفيذها أرنولد وتمكن من تسجيلها ببراعة.

“28 اوووووووووووووووووه تسديدة قووووية من هندرسون ترتد من القائم.

“34 لاعبو ليفربول يطالبون باحتساب ركلة جزاء بعد لمس كاهيل الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

“41 ماكس مايير يسدد كرة قوووية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم.

“43⚽جووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لليفربول عن طريق النجم المصري فخر العرب محمد صلاح بعد تمريرة بينية رائعة من فابينيو.

“45 أتكينسون يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدل من ضائع.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني..

“45????بداية الشوط الثاني..

“57⚽جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثالث للريدز من فابينيو.. تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك هينيسي.

“62 اوووووووووووووووه محمد صلاح يسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الايمن لهينيسي الذي اكتفى بمشاهدتها.

“64????التبديل الاول لفريق ليفربول بخروج القائد هندرسون ونزول تشامبرلين.

“65 تسديدة صاروخية من تشامبرلين ولكن تمر بسلام على مرمى كريستال.

“66????????تبديلان دفعة واحدة لكريستال بالاس بخروج ماكارثر ونزول رايديفالد، وخروج كوياتي ونزول ميليفوجيفيتش.

“69⚽جووووووووووووووووووووول الراااابع من نصيب ماني بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.. انفرد السنغالي بهينيسي ويسددها باقتدار في الزاوية البعيدة ليعلن تقدم ليفربول برباعية.

“74????????تبديلان لليفربول بخروج فيرمينو ونزول تاكومي مينامينو، خروج أرنولد ونزول نيكو ويليامز.

“80 مازالت هناك رغبة عارمة من لاعبي فريق ليفربول في تسجيل الهدف الخامس!

“84????????تبديلان للريدز خروج ماني ونزول نابي كيتا، وخروج روبرتسون ونزول هارفي إيليوت.

“84????تبديل لكريستال بالاس بخروج جوردان أيو ونزول براندن بيريك.

“87 الاستحواذ مازال في صالح ليفربول بنسبة 75% مقابل 25% لكريستال بالاس.

“90 اووووووووووووه صلاح يضيع فرصة محققة للتسجيل بغرابة شديدة!

“90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

“90+3 صافرة نهاية المباراة بتحقيق ليفربول فوزًا مستحقًا وعن جدارة بإداء اكثر من رائع ليقترب اكثر من رفع لقب البريميرليج.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية، وإلى اللقاء في مباريات اخرى.

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