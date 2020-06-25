رياضة | فضل: تعرضت لهجوم خلال تواجدى فى الأهلي وهيثم عرابي لا يصلح للعمل فى القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فضل: تعرضت لهجوم خلال تواجدى فى الأهلي وهيثم عرابي لا يصلح للعمل فى القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن تعرضه لحملات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده داخل النادي الأهلي.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "كان هناك كتائب إلكترونية، توجه لي الهجوم بشكل كبير أنا وحسام غالي، أثناء تواجدنا داخل النادي الأهلي، لكن ذلك لم يثنينا عن القيام بدورنا علي أفضل وجه".

وتابع: "تلك الكتائب الالكترونية شنت علي حرب شديدة أيضًا، عقب اختياري كمدير لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وهو أمر لا أجد له أي تفسير".

وتطرق فضل لهيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي قائلًا "لا علاقة بي مع هيثم عرابي، لكني أجد أن حبه للقلعة الحمراء مبالغ فيه، وأنه لا يصلح للعمل داخل النادي".