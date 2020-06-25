رياضة | أول تعليق من يورجن كلوب عقب الفوز على كريستال بالاس واقتراب ليفربول من التتويج بلقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من يورجن كلوب عقب الفوز على كريستال بالاس واقتراب ليفربول من التتويج بلقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه على كريستال بالاس برباعية نظيفة في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب قال عقب نهاية المباراة :"لقد كانت ليلة مذهلة وكانت لتكون اكثر جمالاً بوجود الجماهير لكني لست متأكداً لو ان لاعبيّ قدموا نفس الأداء لأن ادائهم كان استثنائياً".

وأضاف :"لقد سيطرنا منذ أول ثانية حتى النهاية وهذا شيء مذهل بعد التوقف خاصةً وانت متقدم بنتيجة 4-0، الشغف الذي أظهرناه الليلة كان رائعاً".

وتابع :"فابينهو احتاج وقت للراحة [بعد الإصابة] وبعد غياب لثلاثة أشهر والكثير من الأحاديث أن تلعب بهذا الشكل فأنت تلعب بروح ليفربول".

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وأشار :"كان الأداء مهم جدًا جدًا جدًا لنادي ليفربول وما يمثله".

وأوضح :"لا أعرف ما سيحصل بين تشيلسي والسيتي لكن هدفي كان بالأساس هو تحقيق اللقب منذ وصولي".

وأشار :"حلمي الآن أن يكون الانفيلد ممتلئًا وعائلتي موجودة هناك وأذهب لأحتفل معهم لكني شعرت بجماهيرنا وحضورهم بقلبي".

واستطرد :""بعد سنوات عديدة لن يتذكر أحد كيف حققنا اللقب بدون جماهير، الجميع سيذكر البطل فقط".

وأكمل حديثه :"هذه المباراة ستحطم كل الأرقام القياسية بالنسبة للمشاهدات على التلفاز وبدون شك سأعود لمشاهدتها".