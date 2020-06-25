رياضة | نجم الأهلي السابق: الإصابات كانت سبب رحيلي عن صفوف الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الإصابات كانت سبب رحيلي عن صفوف الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل اللجنة عضو الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه وقع علي بياض في انتقاله للنادي الأهلي خلال المرة الثانية، مشيرًا إلي أن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق، كان أول من فاوضه للعودة الي القلعة الحمراء مرة أخري.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " كنت أتمني ان أشارك بصفة أساسية مع الفريق في المرة الثانية لكن الاصابات أثرت علي مسيرتي، وتسببت في رحيلي للمرة الثانية".

وتابع: "تعرضت للعديد من الاصابات بسبب عدم تنشئتي بدنيًا بشكل صحيح، وبسبب إصراري علي سرعة العودة للعب عقب تعرضي لأي إصابة".