رياضة | محمد فضل: الجميع يتمني اللعب للأهلي.. وأمير توفيق كادر مميز للأحمر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فضل: الجميع يتمني اللعب للأهلي.. وأمير توفيق كادر مميز للأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه لم يواجه أي صعوبة في التفاوض مع اللاعبين الذين إنضموا للنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية التي تولي خلال مسؤولية التعاقدات داخل القلعة الحمراء.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " لم أواجه أي صعوبات في التفاوض مع اللاعبين الذين انضموا للفريق سواء محمد محمود أو محمود وحيد او حمدي فتحي".

وتابع: "إسم النادي الأهلي هو صاحب الفضل في هذه الانتقالات، الجميع يتمني اللعب للمارد الأحمر".

واشاد فضل بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه كادر متميز بالنسبة للمارد الأحمر ولا يجب التفريط في خدماته، معتبرًا إياه افضل صفقة للنادي خلال العشر سنوات الأخيرة.