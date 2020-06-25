رياضة | قائد إنبي يؤكد رغبة فريقه في استكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد إنبي يؤكد رغبة فريقه في استكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم رامي صبري قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الجدل المثار حول موقف زملائه في الفريق من استكمال باقي مباريات الدوري المصري.

وكان نادي إنبي قد أعلن اليوم إصابة اثنين من اللاعبين بفيروس كورونا بالإضافة إلى المعد الرقمي للفريق وأحد العاملين بالفريق البترولي، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحات الطبية.

وغرد قائد إنبي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بالنسبه للجدل حول استكمال الدوري من عدمه و الخوف علي سلامه اللاعبين .. بصفتي قائد انبي و بالنيابه عن زملائي اللاعبين نرحب بعوده الدوري و نتمني استئنافه".

وأضاف :" قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ".