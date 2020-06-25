رياضة | محمد فضل: يكشف الفارق بين الأهلي والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فضل: يكشف الفارق بين الأهلي والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فصل نجم الاهلى والاسماعيلي السابق وعضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم الحالي عن الفارق بين اللعب مع القلعة الحمراء والدراويش .

وأعرب محمد فضل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن الفريق الساحلي كان يقدم مستويات رائعة وقتها ويضم جيلًا رائعًا كان يستحق الفوز بالدوري.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "اللي ملعبش في الأهلي مكسبش بطولات واللي ملعبش في الإسماعيلي ملعبش كورة ".

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وتابع المهاجم الدولي:

"الكرة في الاهلي مختلفة عن الاسماعيلي، في القلعة الحمراء الجميع يبحث عن الفوز، لا بديل عن المركز الأول، أما في الدراويش الجميع يبحث عن المتعة، بغض النظر عن الفوز من عدمه".