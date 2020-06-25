رياضة | اتحاد الكرة: قرار عودة الدوري نهائي ولا رجعة فيه.. والزمالك لم يخطرنا بعدم استكمال المسابقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: قرار عودة الدوري نهائي ولا رجعة فيه.. والزمالك لم يخطرنا بعدم استكمال المسابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عن موعد استئناف مباريات الدوري المصري بعد التوقف الذي دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"عودة الدوري ستكون في منتصف شهر أغسطس المقبل بعد طلب الأندية 6 أسابيع لتجهيز اللاعبين".

وأضاف :"استئناف الدوري قرار لا رجعة فيه، وبات أمر واقع".

وزاد :"كان لابد من أخذ رأي المديرين الفنيين الذين طلبوا 6 أسابيع لتجهيز اللاعبين".

وواصل :"البعض يرى أن عودة اللاعبين للتدريبات لابد أن تكون بعد (المسحة) الثانية للاعبين".

وأردف :"كل الشكر للمدربين الذين أظهروا قدر كبير من المسئولي، والكل يدرك أننا نمر بظروف استثنائية".

وأوضح :"مدربين الأندية طالبوا باستكمال الدوري من 15 أغسطس فقرار عودة الدوري نهائي ولا رجع فيه".

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وأشار :"كارتيرون تحدث باحترافية شديدة وأوضح أن الوضع في مصر مختلف عن أوروبا".

وزاد :"كارتيرون أكد أن ضغط المباريات قد يؤثر سلبيا على المنتخبات الوطنية".

وأوضح :"لم نتطرق على الإطلاق لإلغاء الهبوط في الدوري الممتاز".

واستطرد :"الزمالك لم يخطر اتحاد الكرة رسميا بقرار عدم استكمال الدوري".

وأشار :"في حال إعلان الزمالك رغبته في عدم استكمال الدوري ستجتمع اللجنة لخماسية وتتخذ قرارها وفقا للوائح".

وأكمل حديثه :"دوري المجموعتين يقلل من القيمة الفنية للدوري".