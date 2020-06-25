رياضة | النحاس: المقاولون العرب استقر على بيع طاهر محمد طاهر نهائيا ولم أحدد أي لاعب من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر النحاس: المقاولون العرب استقر على بيع طاهر محمد طاهر نهائيا ولم أحدد أي لاعب من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على أن مسؤولو ذئاب الجبل اختاروا البيع النهائي لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق والذي تلقى عرضا من النادي الأهلي.

وأضاف النحاس في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"اخترنا البيع النهائي الأهلي، ولم أطلب حتى الآن لاعبا بالإسم من النادي الأهلي".

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وواصل :"في الوقت الحالي نفكر في كيفية الاستفادة ماديا من بيع طاهر ونكمل به مسيرة الفريق في الموسم المقبل والموسم الذي يليه، ولم نحدد أي لاعب من الأهلي كما يتردد".

وأردف :"عرض طاهر الخارجي كان من نادي برازيلي وهو مستمثر عربي ويريد أن يحصل على خدمات عدد من اللاعبين وقمنا بترشيح طاهر محمد طاهر".

وأشار :"منذ أول يوم وهدفنا هو التواجد في المربع الذهبي ونسعى للاستمرار في التواجد بهذا المركز عقب عودة الدوري".