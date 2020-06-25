رياضة | عماد النحاس يكشف تفاصيل جلسة اللجنة الخماسية مع المدربين استعدادا لعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عماد النحاس يكشف تفاصيل جلسة اللجنة الخماسية مع المدربين استعدادا لعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن كواليس جلسة اليوم مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة اليوم بشأن عودة الدوري المصري مرة أخرى.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"الحديث اليوم في الجلسة مع اللجنة الخماسية كان رائع للغاية ومحترم ويدل على وطنية كل المدربين الذين كانوا متواجدين في الجلسة".

وتابع :"الأراء كانت قريبة من بعضها وتناقشنا في فترات الإعداد وتوقفات المنتخبات سواء الأول أو الأوليمبي أو العسكري".

وأشار :"كل مدير فني قدم التصور الخاص به والمشاكل التي من الممكن أن تواجهه، ونجحنا في الخروج بأشياء لم تكن متوقعة".

Advertisements

وزاد :"نحترم قرار الدولة المصرية بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى".

وواصل :"منذ أن بدأ الدكتور جمال محمد علي اجتماع اليوم وشعرنا بأن هناك اتجاه قوي داخل اللجنة الخماسية لاستئناف الدوري المصري مرة أخرى واستكمال باقي مباريات الموسم".

وعن موعد عودة المقاولون العرب للتدريبات قال :"هناك مسحة أخرى ستتم على اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وسنخوض التدريبات يوم السبت المقبل".

وأشار :"الحالة التي ظهرت نتيجتها إيجابية في المقاولون العرب لم يظهر لها أي أعراض ومتوقع لها يوم السبت المقبل أن تكون سلبية".

وأوضح :"حال سلبية المسحة الثانية للاعب المصاب في المقاولون العرب، سيشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل".