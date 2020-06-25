رياضة | محمد فضل: صالح سليم طالبني بهذا الأمر بعد التوقيع للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فضل: صالح سليم طالبني بهذا الأمر بعد التوقيع للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن كواليس انتقاله للنادي الأهلي، بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم 1997.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار:"المهندس حازم الهواري، طلب مني الحضور إلي النادي الأهلي من أجل الانتقال للفريق، وذهبت للنادي وجدت في انتظاري المهندس عدلي القيعي، وكذلك المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي".

وتابع "الكابتن صالح سليم تحدث معي قبل توقيع العقد، وأكد لي أن اللعب في الأهلي مختلف تمامًا عن أي نادي أخر، ويجب أن أحارب للحفاظ علي فرصتي داخل النادي".

وأتم فضل كلامه مؤكدًا أنه وقع علي عقود انتقاله للأهلي علي بياض، دون معرفة المقابل المادي الذي سيتقضاه.