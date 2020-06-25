الامارات | روفائيل: دبا الحصن تعرّض لظلم كبير بسبب إلغاء دوري الهواة

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شكرا لقرائتكم خبر عن روفائيل: دبا الحصن تعرّض لظلم كبير بسبب إلغاء دوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم فريق دبا الحصن، البرازيلي روفائيل إنهم أصيبوا بالإحباط والصدمة بعد قرار اتحاد كرة القدم بإلغاء دوري الدرجة الأولى، حيث كان الفريق في المركز الثاني خلف الإمارات، ويملك فرصة كبيرة للصعود إلى المحترفين.
وأكد روفائيل لصحيفة «فوتبلر» البرازيلية: «تعرضنا لظلم كبير بسبب إلغاء دوري الهواة»، وقال إن الأمر زاد سوءا حين تم رفض زيادة عدد أندية دوري الخليج العربي، وبالتالي حرمان فرق الهواة من الصعود.
وتابع: «كنا قريبين جداً من الصعود، وعملنا على ذلك لموسم بكامله»، وأضاف: «أشعر بحزن كبير لكوني كنت هداف الفريق، وسجلت 12 هدفاً في بطولة قوية»، وتابع: «لم يتبقّ على ختام البطولة سوى أربع مباريات، ولم أتوقع ذلك، والقرار كان بمثابة ضربة قاسية جداً لجميع أعضاء الفريق»، وعن مستقبله قال: «انتهى عقدي مع دبا الحصن، وأريد أن أبقى في الإمارات، وسأدرس جميع العروض».
القرار كان بمثابة ضربة قاسية جداً لجميع أعضاء الفريق.
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