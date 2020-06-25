الامارات | «دبي الرياضي» يبحث مع منظمي البطولات إجراءات عودة الفعاليات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يبحث مع منظمي البطولات إجراءات عودة الفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث مجلس دبي الرياضي تنظيم المنافسات الرياضية المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة من خلال سلسلة من اللقاءات عن بُعد مع عدد من المنظمين للأحداث والبطولات الرياضية المختلفة، إذ يعقد اليوم اجتماعين مع المنظمين لمناقشة سبل تنظيم البطولات والمهرجانات الرياضية وفق البروتوكولات الصادرة من المجلس والجهات الرسمية، التي تتضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي بدبي، والتي اعتمدتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وقال بيان صحافي أمس: «يبدأ الاجتماع الأول في الساعة العاشرة صباحاً، وسيكون مع منظمي الأحداث والبطولات الرياضية الدولية التي تُقام في دبي، فيما يُقام الاجتماع الثاني في الساعة الـ11 صباحاً، ويكون مع منظمي الأحداث المجتمعية المحلية».

وجاء في البيان: «يستعرض مجلس دبي الرياضي خلال الاجتماعين، دليل إجراءات تنظيم الأحداث الرياضية الذي وضعه المجلس استعداداً للمرحلة المقبلة انسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والجهات الحكومية المختصة في ما يتعلق بعودة المنافسات، وهي الشروط والإجراءات الرسمية وتعليمات الوقاية التي اشترط المجلس تطبيقها بدقة من منظمي الأحداث الرياضية المعتمدين، والتي تراعي سلامة المشاركين من رياضيين ومنظمين وتوفر لهم البيئة النموذجية الآمنة لخوض المنافسات وممارسة رياضاتهم المفضلة في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19)».

وذكر البيان: «سيقدّم المجلس شرحاً لجهود المجلس لدعم عمل المنظمين، سواء كان دعماً لوجستياً أو إعلامياً وتقديم الخبرات التي يمتلكها منتسبو المجلس لإنجاح تنظيم البطولات المختلفة، وسيتم مناقشة استعدادات المنظمين لإقامة الأحداث بما في ذلك الخطط الفنية والتسجيل في الرابط الخاص الذي أطلقه المجلس للحصول على الموافقة على تنظيم البطولة، والشروط التي تتضمن توفير المنظم كوادر متخصصة لفحص المشاركين والتعقيم المستمر والتباعد الجسدي لمسافات كافية بين كل الأفراد المشاركين والمنظمين وإدارة التجمعات في موقع الحدث، ووضع لائحة الإرشادات والتعليمات الوقائية في مكان البطولة بما يضمن سلامة المشاركين في المنافسات أو التدريبات».

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وسيتم في الاجتماع مناقشة المواعيد المقترحة لاستئناف تنظيم البطولات والأحداث الرياضية، بداية من شهر أغسطس 2020 حتى نهاية عام 2021، وسيتم دراسة الأيام المقترحة لإقامة كل حدث رياضي بما يضمن إقامة المنافسات في الأيام المناسبة وعدم تضارب المواعيد في ما بينها، وطلب المجلس من المنظمين تجهيز الأسئلة والاستفسارات كافة لطرحها حتى يمكن الإجابة عنها خلال الاجتماع.

وقال البيان: «تلقّى مجلس دبي الرياضي مخاطبات رسمية من اتحادات رياضية دولية طلبت فيها الموافقة على استضافة دبي لمختلف البطولات العالمية التي كانت مقررة في مدن عالمية أخرى وتوقفت مع توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب الظروف الحالية، وجاءت هذه الطلبات نظراً لثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدرة إمارة دبي على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية، وفقاً لأفضل إجراءات السلامة والأمان في العالم».

سيتم في الاجتماع مناقشة المواعيد المقترحة لاستئناف البطولات، بداية من أغسطس المقبل.

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