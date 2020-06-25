- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «استرال» بطل «بيرميو» كأس الوثبة في كابانيللي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر «استرال ديل سول» للنجيفي ريسنج، بقيادة موفقة من الفارس الإيطالي المعروف انطونيو فريزو، بطلاً لسباق الجولة العاشرة لـ«بيرميو» كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 11 ألف يورو، واحتضنه مضمار كابانيللي الإيطالي في العاصمة روما، أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة الـ12، من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.
وتُقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. واجتمع للسباق الذي أقيم على المضمار العشبي (9) خيول في سن ثلاث سنوات.
وحل «كونان باي لولي» لكلوديا دي كاباريلا في المركز الثاني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «استرال» بطل «بيرميو» كأس الوثبة في كابانيللي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.