الامارات | «استرال» بطل «بيرميو» كأس الوثبة في كابانيللي

شكرا لقرائتكم خبر عن «استرال» بطل «بيرميو» كأس الوثبة في كابانيللي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر «استرال ديل سول» للنجيفي ريسنج، بقيادة موفقة من الفارس الإيطالي المعروف انطونيو فريزو، بطلاً لسباق الجولة العاشرة لـ«بيرميو» كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 11 ألف يورو، واحتضنه مضمار كابانيللي الإيطالي في العاصمة روما، أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة الـ12، من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتُقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. واجتمع للسباق الذي أقيم على المضمار العشبي (9) خيول في سن ثلاث سنوات.

وحل «كونان باي لولي» لكلوديا دي كاباريلا في المركز الثاني.

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