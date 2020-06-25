الامارات | «فلاي بورد» و«موتو سيرف» يدشنان أسبوع دبي البحري اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي بورد» و«موتو سيرف» يدشنان أسبوع دبي البحري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد شاطئ الشروق في جميرا عصر اليوم، تدشين فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي حتى يوم بعد غد، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بعودة المنافسات الرياضية في إمارة دبي.

وقال بيان صحافي أمس: «تبدأ فعاليات الأسبوع البحري الصيفي اليوم من خلال فعاليتين الأولى هي استعراض الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد)، والتي تجمع نخبة من الشباب محبي هذه الرياضة التي كان للنادي شرف إطلاق أول منافسة رسمية لها في يناير عام 2016، والثانية استعراض منافسات (موتو سيرف) التي تظهر بحلتها للمرة الأولى في شواطئ دبي».

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد سعيد بن مسحار، في بيان صحافي: «كم نحن سعداء اليوم باستعادة بصيص من العافية الرياضية، أن يحمل الحدث رسالة امتنان وشكر إلى الأوفياء من مجتمعنا أصحاب العطاء في خط الدفاع الأول من خلال لمسة الوفاء بتزيين القلادات والميداليات للمتميزين في الفعاليات بصورهم الغالية في تقدير لما بذلوه من جهود طوال الفترة الماضية».

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وقال إن الفعاليات التي تُقام في أسبوع دبي البحري الصيفي تشمل العديد من الأنشطة التي تتطابق مع المعايير التي تم تحديدها من قبل الجهات المسؤولة في الإمارة ومراعاة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصادرة عنها، حيث يجمع الأسبوع بين المتعة والتشويق في ألعاب الألواح المائية.

من جانبه، قال مدير إدارة السباقات في النادي هزيم محمد القمزي، إن اللجنة المنظمة وضعت الكثير من القيود على الفعاليات تضمن سلامة جميع المشاركين بعد توفير جميع اشتراطات وإجراءات السلامة، حيث يقتصر الأسبوع على الفعاليات التي حصلت على موافقة مجلس دبي الرياضي، وتم على ضوئها توجيه دعوة مفتوحة لمحبي الرياضات البحرية، حيث لن يسمح بمشاركة الأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي.

اللجنة المنظمة وضعت الكثير من القيود على الفعاليات، التي تضمن سلامة جميع المشاركين.

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